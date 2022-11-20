В алтайских колониях из-за коронавируса отменили свидания

С 17 ноября в алтайских колониях приостановили длительные и краткосрочные свидания с заключёнными. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Ограничительные меры коснутся следующих учреждений: ЛИУ-1, ИК-3, 5, 9 и 10. В ведомстве объяснили введение ограничений коронавирусом.

Также сообщается, что в местах лишения свободы приостановили приём посылок и передач.

Об отмене ограничений сообщат отдельно.