В Алтайский край доставят партию беспилотников

Алтайские сельхозпредприятия будут использовать беспилотники Томского государственного университета системы управления и радиоэлектроники (ТУСУР), сообщает Алтайский аграрный университет.

«Учёные двух вузов договорились о совместной работе по созданию эффективных моделей использования беспилотных систем в растениеводстве, лесном хозяйстве и пчеловодстве», — говорится в сообщении.

Завлабораторией беспилотных авиационных систем ТУСУР Евгений Макаров отметил, что томские специалисты имеют богатый опыт применения беспилотников на сельхозпредприятиях в трёх регионах — Томской и Тюменской областей и Красноярского края.

Беспилотники нужны для аэрофотосъёмки полей, определения их точных границ, для создания карт внесения удобрений, для оценки всхожести озимых и яровых культур и не только. Всего около 30 параметров, значимых для аграриев, которые могут определять томские дроны.

«Нам интересен Алтайский край как крупный сельскохозяйственный регион, и здесь мы будем работать совместно с учёными АГАУ по расширению практики применения беспилотников в АПК региона», — подчеркнул Макаров.