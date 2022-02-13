В Алтайский край пытались ввезти партию «опасных» томатов

В Алтайском крае выявили заражённую опасным вредителем партию томатов (15 тонн), привезённую из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Так, в продукции нашли южноамериканскую томатную моль и вирус мозаики пепино. Позднее наличие карантинных организмов подтвердили в лаборатории.

Реализация заражённой партии томатов запрещена, сейчас решается судьба груза. Теперь продукцию необходимо обеззаразить или уничтожить. Если это сделать невозможно, томаты необходимо вернуть отправителю.