В Алтайском филиале РАНХиГС пройдёт день открытых дверей для будущих студентов
Академия распахнёт свои двери для абитуриентов 10 декабря
Изображения: РАНХиГС
В субботу, 10 декабря, в Алтайском филиале РАНХиГС пройдёт день открытых дверей. Абитуриенты узнают, как идёт подготовка специалистов, познакомятся с преподавателями и смогут пообщаться с руководством академии.
«Вы узнаете о направлениях обучения, условиях приёма, количестве бюджетных мест и проходных баллах. Познакомитесь с преподавательским составом, администрацией, студентами филиала и получите ответы на все интересующие вопросы. Вас ждут экскурсии по академии, фотосессия, приятные сюрпризы и увлекательный новогодний квиз. В финале мы поделимся важным секретом: как загадать желание, чтобы оно непременно сбылось!» — рассказали в академии.
Программа мероприятия:
10:00-11:00 — встреча гостей, экскурсии по академии
11:00-11:30 — торжественное открытие
11:40-12:30 — работа площадок по направлениям: «Юриспруденция», «Судебная и прокурорская деятельность», «Экономика», «Психология», «Государственное и муниципальное управление», «Медиакоммуникации»
12:40-13:40 — встреча с руководством Алтайского филиала РАНХиГС
12:40-13:40 — новогодний квиз для школьников