В Алтайском филиале РАНХиГС пройдёт день открытых дверей для будущих студентов

Изображения: РАНХиГС

В субботу, 10 декабря, в Алтайском филиале РАНХиГС пройдёт день открытых дверей. Абитуриенты узнают, как идёт подготовка специалистов, познакомятся с преподавателями и смогут пообщаться с руководством академии.

«Вы узнаете о направлениях обучения, условиях приёма, количестве бюджетных мест и проходных баллах. Познакомитесь с преподавательским составом, администрацией, студентами филиала и получите ответы на все интересующие вопросы. Вас ждут экскурсии по академии, фотосессия, приятные сюрпризы и увлекательный новогодний квиз. В финале мы поделимся важным секретом: как загадать желание, чтобы оно непременно сбылось!» — рассказали в академии.

Программа мероприятия:

10:00-11:00 — встреча гостей, экскурсии по академии

11:00-11:30 — торжественное открытие

11:40-12:30 — работа площадок по направлениям: «Юриспруденция», «Судебная и прокурорская деятельность», «Экономика», «Психология», «Государственное и муниципальное управление», «Медиакоммуникации»

12:40-13:40 — встреча с руководством Алтайского филиала РАНХиГС

12:40-13:40 — новогодний квиз для школьников

Начало мероприятия в 11 часов, если хотите совершить экскурсию по академии — в 10 часов. Адрес: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, корпуса В и С.