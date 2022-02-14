В Алтайском крае девушки-подростки вступают в брак почти в 10 раз чаще ровесников

В честь Дня всех влюблённых в Алтайкрайстате рассказали, в каком возрасте мужчины и женщины в регионе вступают в брак. Выяснилось, что до 18 лет в брачный союз девушки вступают в 10 раз чаще, чем парни — в прошлом году 107 против 13.

В 25-29 лет женились 2,8 тысячи мужчин против 2,3 тысячи дам, в 30-34 года — 2,2 тысячи мужчин и 1,9 тысячи женщин. В 35-39 лет — 1,4 тысячи против 1,3 тысячи. В более зрелом возрасте тенденция также сохраняется. В 2020 году в возрасте от 60 лет и старше заключили брак 431 мужчина и 285 женщин.

Всего в 2020 году жители края зарегистрировали 11,5 тысячи браков. При этом большая часть молодожёнов сделали это впервые. Свой первый штамп о женитьбе поставили 7,4 тысячи мужчин и о замужестве — 7,1 тысячи женщин. Вступали в брак повторно и те, кто успел пережить развод, — среди них 3,9 тысячи представителей сильного пола и 4,1 тысячи дам.