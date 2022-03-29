В Алтайском крае число преступлений в отношении несовершеннолетних снизилось на 12,5%

В Алтайском крае в 2021 году число преступлений в отношении несовершеннолетних снизилось на 12,5% по сравнению с 2020-м. Об этом стало известно на заседании постоянно действующего координационного совета по обеспечению правопорядка в регионе, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«По сравнению с 2020 годом, в 2021 году на территории края на 12,5% снизилось количество преступлений в отношении несовершеннолетних — с 1103 до 965 (без учёта зарегистрированных фактов неуплаты алиментов, что является уголовно наказуемым деянием)», — говорится в сообщении.

Отмечается снижение количества преступлений против жизни и здоровья детей (-14,8%, с 270 до 230), их половой неприкосновенности и половой свободы (-5,6%, с 338 до 319), собственности (-25,8%, с 299 до 222).

Губернатор Виктор Томенко отметил, что, несмотря на снижение показателей статистики, «необходимо усилить межведомственную работу и принять дополнительные меры по защите несовершеннолетних от криминальных проявлений и предотвращать их вовлечение в противоправную деятельность».