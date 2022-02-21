В Алтайском крае изменится график работы почты
«Подвижки» связаны с Днём защитника Отечества
21 февраля 2022, 14:24
В Алтайском крае изменится график работы почтовых отделений из-за предстоящего Дня защитника Отечества. Согласно объявлению на сайте «Почты России», 22 февраля будет сокращённый рабочий день, а 23 февраля — выходной.
В четверг, 24 февраля, все отделения «Почты России» будут работать по обычному графику. Жителям Алтайского края предложили уточнять работу отделений на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.
Напомним, 23 февраля в России в честь Дня защитника Отечества объявлен выходной. 22 февраля, как предпраздничный, будет сокращённым — россияне отработают на один час меньше.
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