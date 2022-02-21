В Алтайском крае изменится график работы почты

В Алтайском крае изменится график работы почтовых отделений из-за предстоящего Дня защитника Отечества. Согласно объявлению на сайте «Почты России», 22 февраля будет сокращённый рабочий день, а 23 февраля — выходной.

В четверг, 24 февраля, все отделения «Почты России» будут работать по обычному графику. Жителям Алтайского края предложили уточнять работу отделений на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

Напомним, 23 февраля в России в честь Дня защитника Отечества объявлен выходной. 22 февраля, как предпраздничный, будет сокращённым — россияне отработают на один час меньше.