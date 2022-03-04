В Алтайском крае изменится график работы «Почты России»

В Алтайском крае изменится график работы почтовых отделений из-за праздничных выходных, посвящённых Международному женскому дню. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, 5 марта почтовые отделения закроют на час раньше. 6 марта они будут работать по установленному графику, 7 марта — по режиму работы в субботу, 8 марта станет выходным днём для всех почтовых отделений региона.

Жители Алтайского края могут уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое отделение на сайте pochta.ru или в мобильном приложении.

Напомним, из-за переноса выходного текущая рабочая неделя стала шестидневной. Однако после тяжёлых трудовых будней россиян ждут сразу три выходных — 6, 7 и 8 марта.