В Алтайском крае к уборке памятников привлекли осужденных

В Алтайском крае осуждённых привлекли к уборке памятников. Об этом рассказали в пресс-службе ФСИН.

В 2022 году в работах приняли участие более 100 человек. Они занимались уборкой территории памятников, мемориалов, мест захоронений участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Осуждённые убирали мусор и сухую листву, почистили газоны, покрасили бордюры и подмели дорожки.

Ранее жители Барнаула в социальных сетях пожаловались на замусоренную аллею Целинников, которую никто не убирал после того как растаял снег.

Через несколько часов после жалобы общественное пространство привели в порядок.