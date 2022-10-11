В Алтайском крае могут увеличить региональный маткапитал и социальные пособия

В России с января 2023 года появится универсальное пособие для семей с низкими доходами, оно объединит шесть действующих выплат. Поскольку ключевую нагрузку на себя возьмёт федеральный бюджет, высвободившиеся средства краевого бюджета могут пойти на увеличение регионального маткапитала и отдельных пособий. С таким предложением выступила министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина. Инициативу озвучили в ходе «нулевого чтения» краевого бюджета на 2023 год, сообщает пресс-служба АКЗС.

11 октября проект главного финансового документа региона внесли в Заксобрание. На прошлой неделе бюджет рассмотрели и одобрили на заседании краевого правительства. Вице-губернатор, министр экономического развития Анатолий Нагорнов обозначил прогноз социально-экономического развития региона до 2025 года. Предполагается увеличение темпов роста промышленного производства, инвестиционной активности, зарплаты выше среднероссийских значений, увеличение показателей сельхозотрасли и потребительского рынка — в пределах темпов роста по стране.

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Как рассказал министр финансов Данил Ситников, общий объём доходов краевого бюджета на 2023 год планируется в сумме 139,818 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы запланированы в объёме 77,351 млрд рублей (это на 14% выше планового уровня текущего года). В числе основных источников налоговых поступлений — НДФЛ (27,315 млрд рублей), налог на прибыль организаций (17,518 млрд рублей) и акцизы (15,053 млрд рублей), а также налог на имущество организаций (4,984 млрд рублей), транспортный налог (2,58 млрд рублей). Поступления из федерального бюджета предусмотрены в сумме 62,159 млрд рублей, при этом на сегодня известны не все объёмы трансфертов.

Расходная часть бюджета на 2023 год в первом чтении запланирована в объёме 153,3 млрд рублей. Основное направление трат — расходы на отрасли социальной сферы (69%). Дефицит бюджета определён в размере 13,482 млрд рублей, в том числе сюда входит и 5,7 млрд инфраструктурного кредита.