В Алтайском крае мужчина попытался скрыться от полицейских, а затем напал на них
Мужчина вёл себя агрессивно, отказался от освидетельствования и попытался решить проблему кулаками
3 сентября 2022, 18:39, Илья Звягинцев
45-летний житель Зонального района предстанет перед судом. Он сел пьяным за руль, а после этого попытался напасть на полицейских.
Как рассказали в пресс-службе регионального СК, инцидент произошёл в апреле. Сотрудники ГИБДД заметили на дороге подозрительный автомобиль, после чего началась погоня.
Водитель не собирался останавливаться, но правоохранителям удалось его догнать. Мужчина отказался от медицинского освидетельствования, а после этого кинулся на полицейских с кулаками.
Во время предварительного следствия мужчина не признал вину и попытался доказать, что за рулём сидела его жена.
Дело в отношении гонщика передали в суд.
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