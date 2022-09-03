В Алтайском крае мужчина попытался скрыться от полицейских, а затем напал на них

45-летний житель Зонального района предстанет перед судом. Он сел пьяным за руль, а после этого попытался напасть на полицейских.

Как рассказали в пресс-службе регионального СК, инцидент произошёл в апреле. Сотрудники ГИБДД заметили на дороге подозрительный автомобиль, после чего началась погоня.

Водитель не собирался останавливаться, но правоохранителям удалось его догнать. Мужчина отказался от медицинского освидетельствования, а после этого кинулся на полицейских с кулаками.

Во время предварительного следствия мужчина не признал вину и попытался доказать, что за рулём сидела его жена.

Дело в отношении гонщика передали в суд.