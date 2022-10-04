В Алтайском крае мужчина случайно убил пожилую женщину дверью подъезда

48-летний житель Алейска предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности. Об этом рассказали в региональном СК.

Инцидент произошёл 17 июля 2022 года. Мужчина выходил из дома со строительным мусором и с такой силой открыл дверь, что сбил с ног 71-летнюю женщину.

Пенсионерка получила черепно-мозговую травму, от которой позднее скончалась в больнице.

Горожанин в ходе следствия полностью признал свою вину. Уголовное дело в отношении него передано в суд для рассмотрения.