В Алтайском крае мужчина случайно убил пожилую женщину дверью подъезда
Житель Алейска так сильно толкнул дверь, что сбил с ног пенсионерку, которая скончалась в больнице
5 октября 2022, 06:56, Илья Звягинцев
48-летний житель Алейска предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности. Об этом рассказали в региональном СК.
Инцидент произошёл 17 июля 2022 года. Мужчина выходил из дома со строительным мусором и с такой силой открыл дверь, что сбил с ног 71-летнюю женщину.
Пенсионерка получила черепно-мозговую травму, от которой позднее скончалась в больнице.
Горожанин в ходе следствия полностью признал свою вину. Уголовное дело в отношении него передано в суд для рассмотрения.
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