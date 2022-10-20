В Алтайском крае на два года введут пониженные налоговые ставки для ИТ-бизнеса

Предприниматели Алтайского края, работающие в сфере информационных технологий, смогут применять пониженные ставки налога при использовании упрощённой системы налогообложения. Мера поддержки будет действовать два года. Законопроект планируют рассмотреть депутаты АКЗС на сессии 27 октября, сказано на сайте краевого парламента.

По словам председателя комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Антона Васильева, изменения в закон «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в Алтайском крае» предлагается принять для поддержки ИТ-сферы, тем самым обеспечить её ускоренное развитие.

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Пониженные налоговые ставки для ИТ-сферы предлагается установить в Алтайском крае с 1 января 2023 года. Ими смогут воспользоваться субъекты малого и среднего бизнеса, получившие документ о госаккредитации в области информационных технологий или являющиеся правообладателями отечественного ПО, включённого в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

Согласно законопроекту, ставка по УСН для таких предприятий составит 1%, если объектом налогообложения являются доходы. Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, предполагается налоговая ставка в 5%. Ставки применяются при соблюдении налогоплательщиком ряда условий (например, по размеру оплаты труда).

Пониженные ставки, предлагаемые проектом закона, будут применяться с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года.