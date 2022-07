В Алтайском крае на фестивале Because of The Beatles впервые выступят два оркестра

В Алтайском крае на Бирюзовой Катуни проходит фестиваль Because of The Beatles. Мероприятия на большой сцене будут проходить до 24 часов.

«Впервые на праздник приедут сразу два оркестра. Алтайский государственный оркестр русских народных инструментов „Сибирь“ имени Евгения Борисова под управлением заслуженного артиста России Николая Комиссарова и Барнаульский духовой оркестр под управлением Александра Онищенко сыграют свои программы, составленные из главных хитов The Beatles», — сказано в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Также для гостей выступят группы «Капитан Дик» и Street Fiddlers из Новосибирска, «Фогель и Ко» из Барнаула. В Алтайском крае ждут специальных гостей: бит-квартет «Не Секрет» (трибьют группы «Секрет») из Ростова-на-Дону и группу Father McKenzie (трибьют ливерпульской четверки).

Фестиваль проходит в формате open air, вход свободный.