В Алтайском крае начнут оперативно перераспределять средства на отлов бродячих животных

Средства краевой субсидии на отлов бродячих животных в Алтайском крае смогут оперативно распределять между муниципалитетами. Как сообщает пресс-служба АКЗС, такое предложение содержится в законопроекте, который предлагает скорректировать статью 4 закона “О наделении органов местного самоуправления Алтайского края государственными полномочиями по обращению с животными без владельцев”.

Отмечается, что сейчас полномочия органов местного самоуправления по обращению с животными без владельцев подразумевают отлов, вакцинацию и стерилизацию бродячих животных. Сумма на исполнение этих полномочий для каждого из муниципалитетов края устанавливается раз в год, при принятии закона о краевом бюджете. В поправке предлагается изменить этот принцип и разрешить перераспределение средств на эти цели несколько раз в течение года.

Как отметил председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов, предложение связано с тем, что не все муниципалитеты Алтайского края эффективно используют средства, выделенные на отлов бродячих животных. Так, в 2021 году на эти цели из краевого бюджета было выделено 16 млн рублей, а фактически израсходовано 11,95 млн рублей. Остаток средств краевого бюджета составил 4,05 млн рублей. По данным Счётной палаты Алтайского края, в 2019 году эта статья расходов была исполнена на 53,9%, в 2020 — на 64,6%, в 2021 — на 74,7%.

Кроме того, число бродячих животных в муниципалитетах может динамично меняться в течение года. Перераспределение за счёт территорий, где потребность в отлове уменьшилась, поможет более эффективно использовать бюджетные средства.

Как говорится в законопроекте, предложения об изменении размера средств субвенции будут ежеквартально вноситься органами местного самоуправления в краевое управление ветеринарии.

Реализация закона не потребует дополнительного выделения средств из краевого бюджета. В случае принятия закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Добавим, что на февральской сессии АКЗС депутаты также рассмотрят проект корректировок в бюджет Алтайского края на 2022 год. В числе прочих в нём будут увеличены и расходы на исполнение муниципалитетами полномочий по отлову и содержанию собак (текущий размер финансирования — 16,6 млн рублей). В ближайшие месяцы планируется пересмотреть и стоимость услуг по отлову и содержанию животных без владельцев.

Кроме того, краевые депутаты направят на федеральный уровень два предложения по решению проблемы бродячих животных. Так, предлагается дополнить федеральное законодательство нормой, согласно которой чипирование домашних животных должно стать обязательным. Параллельно с этим депутаты предлагают ввести значительные штрафы за выброшенное животное или свободный выгул собак.