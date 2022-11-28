В Алтайском крае «неизбежно» вырастет тариф на капитальный ремонт

В Алтайском крае вырастет тариф на капитальный ремонт. Как сообщает пресс-служба АКЗС, глава краевого Минстроя Иван Гилев в ходе доклада по вопросу повестки предстоящей сессии о внесении изменений в закон «О градостроительной деятельности на территории края» подчеркнул, что этой меры региону не избежать.

На сегодняшний день тариф на капремонт в Алтайском крае составляет 5,96 рублей за 1 квадратный метр. Это одна из самых низких расценок. В частности, в соседних регионах их уже подняли — в Республике Алтай за 1 квадратный метр платят 9,43 рубля, а в Новосибирской области уже чуть больше 10 рублей.

«Все мы понимаем, что тариф на капитальный ремонт не соответствует тем запросам, которые были и есть. С учетом роста цен за последние несколько лет сметы на ремонт выросли в 1,5-2 раза», — председатель комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи отметил Игорь Панарин.

Депутаты в ходе заседания согласились, что решать ситуацию с капремонтом необходимо.