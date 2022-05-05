В Алтайском крае обновили виртуальный путеводитель по региону

МТС специально к майским праздникам обновила виртуальный путеводитель по Алтайскому краю, с помощью которого туристы смогут получить необходимую информацию для комфортного пребывания и интересного времяпрепровождения в регионе.

«С каждым годом эксперты туристической отрасли отмечают рост интереса к Алтайскому краю со стороны гостей — в наступающем сезоне ожидается более двух миллионов туристов. Для того чтобы пребывание гостей в Алтайском крае было комфортным и максимально насыщенным, мы не только обновили и актуализировали гид к началу сезона, но и обеспечили LTE-покрытие в популярных туристических местах — в Белокурихе, „Бирюзовой Катуни“, на озере Яровом, а также на дорогах по пути к ним. Также с помощью Big Data мы готовы оценить турпоток и состав въезжающих в регион, изучить предпочтения туристов и характер их трат, определить ключевые места притяжения и спрогнозировать посещаемость мероприятий. Такие данные позволяют разработать стратегию повышения туристической привлекательности региона, грамотно распределять бюджетные средства и стимулировать развитие инфраструктуры именно там, где она необходима», — рассказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Каждый абонент МТС, прибывший в Алтайский край любым видом транспорта, получит приветственное смс-сообщение со ссылкой на виртуальный путеводитель.

Пройдя по ссылке, турист в один клик попадёт на сайт, где собрана важная информация для гостей региона: описание и фотографии знаковых мест края, рекомендации местных жителей, как интересно и разнообразно провести время, полезные ссылки и телефоны, куда обращаться в сложных ситуациях и каким транспортом воспользоваться. К примеру, гости региона узнают, почему алтайский мёд знаменит на весь мир, зачем стоит посетить музей Василия Шукшина, как меняется цвет Катуни в зависимости от времени года и что местные жители называют «ёжиками».

«Алтайский край ведёт активную работу по развитию на территории региона современной туристической инфраструктуры. Мы признательны компании МТС, которая помогает внедрять цифровые инструменты для повышения туристической привлекательности края. Виртуальный путеводитель поможет туристам ознакомиться с регионом, открыть для себя что-то новое. Алтайский край по праву относится к числу востребованных туристских регионов. Каждый путешественник найдёт здесь что-то своё: водник — реки для сплавов, археолог — древние стоянки и пещеры, родители с детьми — комфорт и безопасность, гурман — вкусные блюда. Алтайский край очень большой и разный, и мы поможем сделать наш регион ближе и доступнее для туристов», — прокомментировала директор АНО «Туристский информационный центр Алтайского края» Александра Томашевич.