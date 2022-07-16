В Алтайском крае открыли движение по важному мосту

До осени движение по путепроводу будет работать в реверсивном режиме

16 июля 2022, 16:46, Илья Звягинцев

В Заринске Алтайского края открыли движение по мосту через реку Чумыш. Об этом сообщили в барнаульском ДСУ-4.

Отмечается, что до сентября движение по путепроводу будет организовано в реверсивном режиме, а после того, как все работы будут завершены, движение будет организовано в полном объеме.

15 июля ход работ на мосту проинспектировал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Данный объект очень важен для жителей города, так как обеспечивает сообщение между правобережной и левобережной частями Заринска и еще 18 населенными пунктами Заринского района, в которых суммарно проживает порядка 6 тысяч человек», — отметили в региональном правительстве.

Напомним, что работы на путепроводе ведутся с 2020 года. Их общая стоимость составляет около 315 млн рублей.

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