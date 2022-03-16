В Алтайском крае отремонтируют 43 школы по инициативе «Единой России»

Алтайскому краю на капитальный ремонт школ из федерального бюджета выделено порядка 2 миллиардов рублей. На эти деньги в 2022 году предстоит отремонтировать 33 общеобразовательных учреждения, в том числе 24 сельских, ещё 10 сельских школ — в следующем году. Контроль за реализацией программы обеспечивает региональное отделение «Единой России».

«На всех этапах работы по капремонту проконтролируют штабы, созданные партией и Министерством просвещения в регионах и на федеральном уровне. За каждым объектом закреплены депутаты от „Единой России“, помогать им будут активисты партийного проекта „Новая школа“. Они будут взаимодействовать с исполнительными органами власти для оперативного решения возникающих вопросов. Несмотря на ситуацию с ценами на стройматериалы и другими трудностями, перед нами стоит задача найти подрядчиков, проследить, чтобы они качественно выполнили свою работу, и проконтролировать целевое расходование бюджетных средств», — рассказал секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.

Помимо ремонта зданий и помещений, программой предусмотрено оснащение школ современным оборудованием и мебелью. В них необходимо создать комфортные и безопасные условия для детей и учителей. Вместе с «Единой Россией» в рамках созданных штабов работы проконтролируют представители общественности, родители и сами школьники. Они будут участвовать и в приёмке общеобразовательных учреждений.