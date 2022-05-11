В Алтайском крае пенсионер едва не отдал мошенникам все сбережения, но его остановили полицейские
Правоохранители заметили мужчину у банкомата, где он стоял с листочком бумаги, на котором были записаны цифры
В Алтайском крае полицейские помогли пенсионеру сохранить свои деньги и не отдать их мошенникам. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.
«В ходе несения службы сержант полиции Вадим Уткин и старший сержант полиции Ольга Педаева обратили внимание на обеспокоенного пожилого мужчину, который стоял возле банкомата в одном из торговых центров», — сказано в сообщении.
Мужчина стоял и держал в руках листок, на котором были записаны какие-то цифры. В ходе разговора полицейские выяснили, что пенсионеру позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка. Она сказала, что со счёта горожанина производят подозрительные операции, а деньги предложила перевести на безопасный счёт.
Пожилой мужчина хотел перевести мошенникам 1,5 млн рублей, но правоохранители остановили его и предложили написать заявление на злоумышленников.