В Алтайском крае пенсионер едва не отдал мошенникам все сбережения, но его остановили полицейские

В Алтайском крае полицейские помогли пенсионеру сохранить свои деньги и не отдать их мошенникам. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.

«В ходе несения службы сержант полиции Вадим Уткин и старший сержант полиции Ольга Педаева обратили внимание на обеспокоенного пожилого мужчину, который стоял возле банкомата в одном из торговых центров», — сказано в сообщении.

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Мужчина стоял и держал в руках листок, на котором были записаны какие-то цифры. В ходе разговора полицейские выяснили, что пенсионеру позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка. Она сказала, что со счёта горожанина производят подозрительные операции, а деньги предложила перевести на безопасный счёт.

Пожилой мужчина хотел перевести мошенникам 1,5 млн рублей, но правоохранители остановили его и предложили написать заявление на злоумышленников.