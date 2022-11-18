В Алтайском крае перед Новым годом подорожали фотосессии. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Отмечается, что в среднем цена в Бийске выросла на 500 рублей по сравнению с прошлым годом.

Ценовая политика на аренду студий, украшенных к празднику, изменилась незначительно. Также отмечается, что студии предоставляют желающим гибкие тарифы на съёмку. Тем, кому много часа, предоставляют возможность арендовать локацию на полчаса или даже на 15 минут.

Индивидуальная съёмка стоит дороже — примерно в пять тысяч рублей за час.

В Барнауле цены на обычные и новогодние фотосессии отличаются в два раза. Если обычная обойдётся клиенту в 400 рублей и более, то цены на праздничную начинаются от тысячи рублей.