В Алтайском крае подорожают льготные проездные. Как сообщает пресс-служба регионального Минсоцзащиты, это первое повышение с 2019 года — за это время полная стоимость обычного билета в среднем по краю увеличилась на 21%, а в Барнауле — на 30%.

Рост цен на проездные связан с удорожанием ремонта транспорта и ГСМ. Несмотря на это, увеличение будет минимальным — с 330 до 360 рублей. Ориентировочно проездные на июль по новым ценам поступят в продажу с середины июня.

В ведомстве подчеркнули, что в регионе более 470 тысяч человек имеют право на льготный проездной, реально пользуются ими не более 60 тысяч. Часть льготного проезда компенсируется из бюджета.