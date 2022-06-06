В Алтайском крае подросток выпил пол-литра стеклоомывателя и умер

В Алтайском крае 16-летний подросток умер после того, как выпил жидкость для мытья стёкол. Об этом сообщает «КП на Алтае».

Вместе с друзьями он нашёл жидкость в гараже. Школьники разбавили её водой, однако сделать больше одного глотка друзья подростка не решились. Он же забрал бутылку себе и выпил из неё около половины литра.

Утром следующего дня подросток пошёл в школу, несмотря на плохое самочувствие. Когда ему стало хуже, скорую помощь вызывать не стали. Дедушка, который работает сторожем в учебном заведении, забрал внука домой, где его лечили самостоятельно.

Однако это не помогло — подросток скончался.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.