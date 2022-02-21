В Алтайском крае появилась вакансия вдохновителя на творчество с зарплатой 60 тысяч рублей

Специалисты службы исследований платформы hh.ru выбрали самое необычное предложение о работе для жителей края — вакансия вдохновителя на творчество, который «готов разделить миссию компании: сделать 10% населения Земли счастливыми через творчество». Согласно опубликованному на площадке предложению, зарплата для «вдохновителя» — «в среднем» от 60 тысяч рублей.

Эксперт нужен международной сети школ рисования. Работа, согласно описанию в вакансии, выглядит следующим образом.

«Представь: девушка работает в офисе каждый день с 9 до 18. Её обычный день „как жизнь сурка“. Однажды она приходит к тебе на бесплатное занятие. Вы рисуете (опыт необязателен) и после общения с тобой она понимает, что творчество для неё — это спасение от серых будней», — описывает работодатель должность.

При этом для соискателя не обязательно иметь опыт рисования, однако нужна любовь к продажам или желание научиться этому. При этом компания обещает подарки за результаты работы — iPhone, поездки заграницу и другие бонусы.