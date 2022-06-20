В Алтайском крае пожарный спас тонущего мужчину на отдыхе

В Алтайском крае пожарный спас тонущего мужчину во время отдыха. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

«Пожарный 9-й части 1-го пожарно-спасательного отряда сержант внутренней службы Георгий Харлов находился в отпуске в Топчихинском районе, в селе Чистюнька. В тот день, 11 июня, он отправился отдыхать на местное озеро. Когда находился на берегу, услышал крики о помощи», — сказано в сообщении.

Пожарный бросился на помощь мужчине, вытащил его на берег и оказал ему первую помощь. Жизни и здоровью спасённого сельчанина ничего не угрожает.