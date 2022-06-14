В Алтайском крае провели учения на случай распространения оспы обезьян

В Алтайском крае пока не было зарегистрировано никаких случаев заражения оспой обезьян, однако уже прошли учения. Об этом в беседе с «ФедералПресс» рассказала замминистра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая.

По её словам, если события в регионе вдруг начнут развиваться неблагоприятно, правительство введёт соответствующие ограничения.

«Министерство здравоохранения края утвердило приказ „Об обеспечении постоянной готовности краевых медорганизаций в случае возникновения очагов карантинных болезней на территории края“, а также провело учения 31 мая и 2 июня», — рассказала она.

Кроме того, Белоцкая отметила, что в стране разработаны методические рекомендации, которые касаются противоэпидемических мероприятий в борьбе с оспой обезьян, рекомендации при выявлении больных с заболеванием, а также временные рекомендации по лабораторной диагностике вируса оспы обезьян. Эти документы уже разослали в краевые медицинские организации.