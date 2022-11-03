В Алтайском крае провели заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения

Зампред правительства Алтайского края Александр Климин провёл заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба региональных властей, генерирующие и электросетевые предприятия края отчитались о выполнении основного комплекса подготовительных работ и готовности к прохождению осенне-зимних максимумов нагрузки.

Участники заседания обсудили также результаты совместных учений и противоаварийных тренировок на объектах тепло- и электроснабжения края, проведённых в сентябре-октябре текущего года.

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Климин отметил важность слаженной работы персонала энергокомпаний, направленной на обеспечение скорейшего устранения последствий возможных технологических нарушений в целях обеспечения электроснабжения потребителей. В конце заседания поблагодарил участников за выполнение всех поставленных задач и пожелал безаварийной работы.