В Алтайском крае провели заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
Участники заседания обсудили также результаты совместных учений и противоаварийных тренировок на объектах выработки тепла и электричества
Зампред правительства Алтайского края Александр Климин провёл заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба региональных властей, генерирующие и электросетевые предприятия края отчитались о выполнении основного комплекса подготовительных работ и готовности к прохождению осенне-зимних максимумов нагрузки.
Участники заседания обсудили также результаты совместных учений и противоаварийных тренировок на объектах тепло- и электроснабжения края, проведённых в сентябре-октябре текущего года.
Климин отметил важность слаженной работы персонала энергокомпаний, направленной на обеспечение скорейшего устранения последствий возможных технологических нарушений в целях обеспечения электроснабжения потребителей. В конце заседания поблагодарил участников за выполнение всех поставленных задач и пожелал безаварийной работы.