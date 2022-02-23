В Алтайском крае расширят до четырех полос почти 40 км Чуйского тракта

В 2022 году в Алтайском крае расширят до четырёх полос 20 км Чуйского тракта, в 2023 году – остальные 19 км. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор “Алтай”.

Так, работы проведут в Тальменском районе на участке дороги от границы с Новосибирской областью в сторону Барнаула (135-143 км).

Встречные потоки разделят барьерным ограждением, а также организуют разворотные петли с переходно-скоростными полосами для съезда к дорожному сервису.

Увеличат число полос на участках у садоводческого товарищества “Огоньки” (230-234 км) в Первомайском районе и в Косихинском — от поворота на райцентр в сторону Бийска (243-250 км). Завершить работы на трёх объектах планируют до конца 2023 года.