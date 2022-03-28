В Алтайском крае растет миграционный отток населения

В Алтайском крае растёт миграционный отток населения. Так, в январе 2022 года регион покинули 2467 человек, тогда как годом ранее показатель был ниже — 1887, сообщает Алтайкрайстат.

При этом в регион в указанном месяце прибыли 1660 человек (в январе 2021-го — всего 1613). Таким образом, миграционное снижение составило 807 человек. За аналогичный период 2021 года показатель составлял 274 человека.

В первую очередь, люди уезжают жить в другие регионы — таких насчитывается 1370. За границу переехали 1097 человек — в основном это страны СНГ. В страны дальнего зарубежья перебрались 75 человек.