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В Алтайском крае разрешили движение по всем ранее перекрытым участкам трасс

Днём 13 декабря федеральные трассы от снега очищают 164 спецмашины

13 декабря 2022, 17:18

Все три участка автодорог, на которых ранее вводились ограничения, открыты для движения. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю со ссылкой на данные «Алтайавтодора».

На текущий момент на территории региона дороги открыты для движения во всех направлениях.

Ещё одну трассу перекрыли в Алтайском крае из-за метели

Ещё одну трассу перекрыли в Алтайском крае из-за метели

Напомним, что из-за обрушившейся на Алтайский край непогоды дорожники перешли на усиленный режим работы, сообщили в ФКУ Упрдор «Алтай». Днём 13 декабря федеральные трассы от снега очищают 164 спецмашины (ночью было 103). Работу осложняет ветер с порывами до 27 м/с, метели и местами сильный снег.

В Алтайском крае для очистки федеральных трасс от снега задействовали более 160 машин

В Алтайском крае для очистки федеральных трасс от снега задействовали более 160 машин

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