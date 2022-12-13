В Алтайском крае разрешили движение по всем ранее перекрытым участкам трасс
Днём 13 декабря федеральные трассы от снега очищают 164 спецмашины
13 декабря 2022, 17:18
Все три участка автодорог, на которых ранее вводились ограничения, открыты для движения. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю со ссылкой на данные «Алтайавтодора».
На текущий момент на территории региона дороги открыты для движения во всех направлениях.
Напомним, что из-за обрушившейся на Алтайский край непогоды дорожники перешли на усиленный режим работы, сообщили в ФКУ Упрдор «Алтай». Днём 13 декабря федеральные трассы от снега очищают 164 спецмашины (ночью было 103). Работу осложняет ветер с порывами до 27 м/с, метели и местами сильный снег.
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