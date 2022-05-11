В Алтайском крае сорвался многомиллионный контракт на ремонт лифтов

В Алтайском крае сорвался контракт на ремонт 110 лифтов на сумму 250 млн рублей. Об этом сообщает «Банкфакс».

Региональный оператор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов объявил аукцион, на который заявились четыре компании: ПКФ «СибЛифт», ЩЛЗ, ТД «ОЛЗ-Уфа» и «Импорт-лифт». Никто из них не сделал конкретного предложения, в связи с чем аукцион признали несостоявшимся.

По контракту подрядчик должен был отремонтировать лифты в 32 домах Барнаула, Бийска, Рубцовска, Заринска и ЗАТО Сибирский. Средний размер затрат на один лифт составляет около 2,3 млн рублей.

Что стало причиной отказа от участия в торгах, неизвестно.

Ранее сообщалось, что с 11 мая Сибирская генерирующая компания (СГК) отключит горячую воду сразу в нескольких районах Барнаула. С этого дня в городе стартуют гидравлические испытания — они необходимы, чтобы выявить дефекты на трубах.