В Алтайском крае стартует прием заявок в оздоровительные детские лагеря с «кэшбеком»
Претендовать на льготные путевки смогут сразу несколько категорий граждан
1 апреля в Алтайском крае начнется заявочная кампания в загородные оздоровительные организации вместе со стартом программы «кешбэк» за детский отдых. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки.
Так, претендовать на льготные путевки смогут следующие категории граждан:
Жители края, воспитывающие детей школьного возраста до 15 лет (включительно). Для них «скидка» составит 6 300 рублей.
Жители Алтайского края, воспитывающие детей школьного возраста до 15 лет (включительно), являющиеся сотрудниками региональных органов власти и краевых госучреждений — 4 350 рублей.
Многодетные семьи, направившие на отдых в загородные лагеря отдыха троих и более детей школьного возраста до 15 лет (включительно), — 23 700 рублей на третьего и каждого последующего ребенка.
Так, родительская доля на приобретение путевки (при средней стоимости 23 700 рублей) составит:
для жителей Алтайского края, воспитывающих детей школьного возраста до 15 лет (включительно), — 5 550 рублей;
для жителей Алтайского края и воспитывающих детей школьного возраста до 15 лет (включительно), являющихся сотрудниками органов власти, — 1 200 рублей.
Узнать подробности можно по телефону горячей линии: 8(961) 983-99-20, ежедневно с 9:00 до 19:00.