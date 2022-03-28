В Алтайском крае стартует прием заявок в оздоровительные детские лагеря с «кэшбеком»

1 апреля в Алтайском крае начнется заявочная кампания в загородные оздоровительные организации вместе со стартом программы «кешбэк» за детский отдых. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки.

Так, претендовать на льготные путевки смогут следующие категории граждан:

Жители края, воспитывающие детей школьного возраста до 15 лет (включительно). Для них «скидка» составит 6 300 рублей.

Жители Алтайского края, воспитывающие детей школьного возраста до 15 лет (включительно), являющиеся сотрудниками региональных органов власти и краевых госучреждений — 4 350 рублей.

Многодетные семьи, направившие на отдых в загородные лагеря отдыха троих и более детей школьного возраста до 15 лет (включительно), — 23 700 рублей на третьего и каждого последующего ребенка.

Так, родительская доля на приобретение путевки (при средней стоимости 23 700 рублей) составит:

для жителей Алтайского края, воспитывающих детей школьного возраста до 15 лет (включительно), — 5 550 рублей;

для жителей Алтайского края и воспитывающих детей школьного возраста до 15 лет (включительно), являющихся сотрудниками органов власти, — 1 200 рублей.

Узнать подробности можно по телефону горячей линии: 8(961) 983-99-20, ежедневно с 9:00 до 19:00.