В Алтайском крае уменьшилась естественная убыль населения

В Алтайском крае в январе-феврале 2022 года уменьшилась естественная убыль населения. Так, если в этот аналогичный период 2021 года этот показатель составил 3986 человек, то годом позже он снизился до 3682. Таким образом, в прошлом году регион потерял на 304 человека больше. Об этом свидетельствуют данные «Алтайкрайстата».

Родилось в этом году немного меньше детей, чем в прошлом — 2843 против 2865.

Что касается смертности, то в 2022 году в этот период также умерло меньше людей, чем в прошлом (6525 и 6851). Кроме того, в этом году скончались 12 детей до года, в прошлом году этот показатель был больше — 18.

В 2022 году было заключено 1491 браков, в прошлом году их было меньше — 1403. Количество разводов в регионе практически не изменилось — 1302 в прошлом и 1294 в этом.