В Алтайском крае утвердили прожиточный минимум на 2023 год

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление, определяющее величину прожиточного минимума в регионе на 2023 год. С 1 января она составит 12 794 рубля.

Для трудоспособного населения этот размер выше — 13 945 рублей, для детей тоже — 13 373 руб. А вот для пенсионеров минимум ниже среднего — 12 065 руб.

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Общество Госдума утвердила законопроект о прожиточном минимуме в 14 375 рублей

Напомним, что в ноябре Госдума утвердила закон об увеличении прожиточного минимума до 14 375 рублей в 2023 году. Он устанавливается исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 года (14 375 рублей) и 2024 года (15 049 рублей).