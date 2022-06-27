В Алтайском крае увеличили зарплаты депутатам и оклады чиновникам
Постановление вступает в силу со дня его опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня текущего года
27 июня 2022, 20:45, Илья Звягинцев
В Алтайском крае увеличили зарплаты депутатов и оклады чиновников. Об этом сообщает «Банкфакс».
Постановление «О повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих», подписанное Виктором Томенко, оказалось в распоряжении журналистов.
В документе отмечается, что с 1 июня для перечисленных категорий служащих предельные размеры денежных вознаграждений и должностных окладов повысят на 10% или в 1,1 раза.
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