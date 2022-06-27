В Алтайском крае увеличили зарплаты депутатам и оклады чиновникам

В Алтайском крае увеличили зарплаты депутатов и оклады чиновников. Об этом сообщает «Банкфакс».

Постановление «О повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих», подписанное Виктором Томенко, оказалось в распоряжении журналистов.

В документе отмечается, что с 1 июня для перечисленных категорий служащих предельные размеры денежных вознаграждений и должностных окладов повысят на 10% или в 1,1 раза.