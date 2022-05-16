В Алтайском крае уже в ближайшее время могут повысить плату за детсады

Власти Алтайского края продолжают прорабатывать вопрос повышения платы за детские сады, его могут решить уже в ближайшее время, сообщила руководитель отдела организации общего образования и оценочных процедур регионального Минобрнауки Наталья Полосина в беседе с «КП».

«На сегодняшний день мы прорабатываем этот вопрос. Это связано с тем, что детские сады в меньшей степени соблюдают санитарные правила по организации питания детей», — сказала она.

Чиновница напомнила, что родительская плата за пребывание ребёнка в детсаду сейчас составляет 2 тысячи рублей в месяц. Однако на эти деньги и при нынешних ценах очень сложно соблюдать требования Роспотребнадзора, согласно которым детей нужно кормить четыре раза в день разнообразной едой: мясом, рыбой, кисломолочными продуктами, а также соками и фруктами. И поэтому учреждения идут на нарушения, подчеркнула Полосина.

Она добавила, что сейчас ведомство уже рассчитывает размер доплаты, и если все документы будут готовы, то, возможно, «повышение произойдёт в самое ближайшее время».

Напомним, вопрос повышения платы за детсады в Алтайском крае поднимается уже не впервые. В апреле эту тему обсуждали во время круглого стола, на котором стало известно, что, помимо нехватки денег на продукты из-за высоких цен, многие учреждения ещё имеют задолженность перед поставщиками, а те грозятся разорвать контракты.