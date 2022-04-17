В Алтайском крае выросло количество природных пожаров

В Алтайском крае за сутки спасатели ликвидировали 244 пожара, в том числе 185 случаев возгорания травы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

При этом сотрудники ведомства составили 18 протоколов, семь человек привлекли к административной ответственности, вынесли 126 предостережений.

Сейчас в регионе работают 654 патрульные группы. Выставлено 28 временных противопожарных постов. Спасатели работают в круглосуточном режиме в населённых пунктах, где наблюдается особая пожароопасность. Оснащенные беспилотниками оперативные группы контролируют обстановку в окрестностях Рубцовска и Барнаула.