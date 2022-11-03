В Алтайском крае задолженность по налогам выросла на 500 млн рублей

Объём налоговых поступлений и страховых взносов в Алтайском крае с января по сентябрь составил 135 млрд рублей. Это на 7% превышает показатели прошлого года, рассказал на заседании регионального правительства руководитель УФНС Алексей Легостаев. При этом поступления по налогу на прибыль за девять месяцев сократились на 3%. Алтайский край стал единственным регионом Сибири, в котором уменьшились поступления по этому виду налогов.

Из общей суммы собранных в крае за три квартала налогов 57 млрд рублей зачислены в консолидированный бюджет региона, 44 млрд — в краевой и местные бюджеты. Легостаев отметил, что самые большие поступления в этом году получены с налога на доходы физических лиц, а вот сборы с налога на прибыль падают.

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«Это подтверждает, что регион сильно зависит от результатов финансово-хозяйственной деятельности работающей у нас консолидированной группы налогоплательщиков. Речь идёт о металлургии и банковском секторе. Но, с другой стороны, если очистить поступления по налогу на прибыль от этих двух отраслей, то поступления от прочих налогоплательщиков по этому налогу у нас увеличились на четверть и даже больше», — цитируют руководителя краевого УФНС «Вести-Алтай».

По словам Алексея Легостаева, самые крупные налоговые отчисления пока показывают сфера торговли и обрабатывающие производства. С января по сентябрь доля их выплат в бюджет увечились на 29% и на 11%. В целом большинство отраслей экономики демонстрируют положительную динамику. Но одновременно с этим в крае фиксируется рост задолженности по налогам. За девять месяцев она выросла на 12,5%, или более 500 млн рублей, и составляет 4,8 млрд. Из них 40% приходится на налог на прибыль.

«Задолженность по этому налогу за девять месяцев выросла почти вдвое. В основном это связано не с неуплатой текущих платежей, а с доначислениями, проведёнными в рамках контрольной работы. На транспортный налог приходится 25% задолженности, или более 1 млрд рублей, здесь основной долг у физических лиц. Также незначительно увеличилась задолженность по НДФЛ, налогу на имущество организаций, упрощённой системе налогообложения. Но задолженность, это, безусловно, резерв наполнения бюджета. Принимаем весь комплекс мер по её урегулированию», — резюмировал Легостаев.