В Алтайском крае заканчивают подготовку к празднованию 85-летия региона

В Алтайском крае завершается подготовка к празднованию 85-летия со дня образования региона. Об этом стало известно по итогам заседания оргкомитета, сообщили в региональном правительстве.

Как отмечается, днём образования края является 28 сентября, а потому основные события пройдут осенью.

Подготовка ведётся по разным направлениям — в соответствии с планом мероприятий, который утвердили ещё в прошлом году. В этом календаре будут как традиционные, так и «совершенно новые форматы».

Так, в конце августа состоится первый семейный фестиваль «Алтайские бренды. Продукты для здоровья». В его рамках на тематических площадках пройдут презентации продукции местных производителей, дегустации, консультации диетологов, концерты, конкурсы, лотереи и розыгрыши.

Новости

Общество Салют в честь Дня России в Барнауле. Фоторепортаж

Глава регионального Минкульта Елена Безрукова в ходе заседания рассказала, что к 85-летию Алтайского края готовятся и учреждения культуры. По данным министра, с 11 по 14 октября в Москве планируют провести Дни культуры Алтайского края — мероприятия состоятся на пяти площадках столицы.

Среди них: концерт в Московском международном доме музыки 12 октября с участием алтайских артистов, а также презентация литературно-издательской деятельности края на площадках двух библиотек и в Доме творчества писательского посёлка Переделкино в Московской области.

В Алтайском крае тем временем запланированы выставки из двух федеральных музеев.

«Это выставка „В земле российской просиявшие“ из фондов Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва. Жители региона смогут увидеть иконы XVII-XIX веков, посвящённые выдающимся деятелям российской истории, причисленных к лику святых. Вторая выставка будет организована на площадке Алтайского государственного краеведческого музея. В экспозицию „Не даром помнит вся Россия“ войдут предметы из собрания Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника», — подчеркнули в пресс-службе.