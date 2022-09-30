В Алтайском крае запустили проект единороссов «Zа самбо»

Алтайский край теперь будет «Zа самбо» — так называется проект «Единой России». Ранее партия запустила его в целом по стране, теперь старт дали и в регионе. Решение приняли на президиуме регионального политсовета ЕР, сообщает пресс-служба партии.

Курировать этот, уже 19-й проект ЕР в регионе будет председатель краевого отделения физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация самбо», генеральный директор Барнаульского вагоноремонтного завода Алексей Кунгурцев. Общественный совет «Zа самбо» возглавил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко.

«Мы изучили, как развивается этот вид спорта в Алтайском крае. Сегодня у нас самбо занимаются более 2,5 тыс. человек в 24 организациях. Отделения самбо работают в 22 муниципальных спортивных школах Алтайского края — это практически все наши города и 14 районов», — рассказала заместитель секретаря реготделения партии Наталья Кувшинова.

Она напомнила, что всё это задумано для развития, популяризации и пропаганды самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры. И, конечно, поддержка сёл: там предполагается не только организовывать секции, но и строить и реконструировать залы для самбо.

А ещё партия предлагает разработать стандарт начальной спортивной подготовки с семи лет, учредить 16 ноября Всероссийский день самбо и сделать этот вид спорта олимпийским.

Кстати, на федеральном уровне реализацию проекта координирует президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, общественный совет возглавляет секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.