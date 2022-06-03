В Алтайском крае запустили производство мини-мороженого

Компания «Русский холод» начала делать мороженое в мини-формате массой всего 30 граммов. Как сообщает пресс-служба Алтайпищепрома, небольшой размер понравится как детям, так и взрослым, желающим отведать сладенького, но совсем немного.

В компании отмечают, что сейчас на выбор доступно три вида мини-мороженого — клубничное, пломбир в стаканчике, а также пломбир на палочке.

На сайте отмечается, что стоят и стаканчик, и эскимо одинаково — 33 рубля.