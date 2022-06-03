В Алтайском крае запустили производство мини-мороженого
Стаканчики и эскимо весом по 30 граммов, по мнению производителя, понравятся и детям, и взрослым
3 июня 2022, 17:46
Компания «Русский холод» начала делать мороженое в мини-формате массой всего 30 граммов. Как сообщает пресс-служба Алтайпищепрома, небольшой размер понравится как детям, так и взрослым, желающим отведать сладенького, но совсем немного.
В компании отмечают, что сейчас на выбор доступно три вида мини-мороженого — клубничное, пломбир в стаканчике, а также пломбир на палочке.
На сайте отмечается, что стоят и стаканчик, и эскимо одинаково — 33 рубля.
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