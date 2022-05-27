В алтайском Минсоцзащиты опровергли выплаты 5200 рублей на подготовку к школе

В Минсоцзащиты региона предупредили, что соцсетях можно наткнуться на фейк о том, что до 30 мая многодетным семьям из Алтайского края нужно подать заявления для получения компенсации 5200 рублей на подготовку детей к школе, передаёт «КП-Барнаул».

«В социальных сетях распространяется недостоверная информация!» — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали обращаться только к проверенным источникам, а также напомнили, какие пособия для подготовки детей к школе из многодетных семей предусмотрены в регионе: это единовременная выплата 7,5 тыс. рублей для подготовки к учёбе первоклассников, а также ежегодная выплата 5 тыс. для подготовки учеников 2-11 классов.

Заявление на такую выплату можно подавать через портал госуслуг с 1 июня, подчеркнули в министерстве.

Ранее президент Владимир Путин предложил с 1 июня увеличить размер пенсий для неработающих пенсионеров на 10%, а также заявил, что на столько же вырастут прожиточный минимум и МРОТ.