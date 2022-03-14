В алтайском правительстве обсудили оказание помощи беженцам из ДНР и ЛНР

В Алтайском крае сейчас находятся девять беженцев с территории Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня, 14 марта, в правительстве региона обсудили вопрос об оказании им помощи.

Министр соцзащиты региона Наталья Оськина рассказала, что беженцы прибыли в Алтайский край самостоятельно, среди них четверо несовершеннолетних детей и один пенсионер. Они поселились у родственников в Барнауле, Первомайском, Родинском и Тогульском районах. Из прибывших переселенцев четверо уже получили единовременную матпомощь в размере 10 тыс. рублей.

«Четыре человека уже получили данный вид помощи, когда находились в пункте временного размещения в Ростовской области, для пяти граждан пакет документов сформирован в Алтайском крае. Для них открыты счета в банках, выданы медицинские полисы и полисы СНИЛС, для того чтобы граждане могли получать медицинские и иные услуги», — сообщила министр.

По предварительным данным, шестеро из прибывших планируют остаться в Алтайском крае, трое хотят вернуться обратно.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение по регионам почти 96 тыс. человек, бежавших в Россию из ДНР, ЛНР и Украины. В Алтайский край направят 500 из них.

Если в отдельных субъектах численность беженцев превысит допустимый порог, то их направят в другие регионы. Приоритет будут отдавать местам, где проживают родственники людей.