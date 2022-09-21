В алтайском районе пустили школьный автобус после огласки ситуации в СМИ

Старшеклассников из села Маральи Рожки, которые решили продолжить учиться в 10-м классе в соседней Маралихе, будет забирать школьный автобус. Как сообщает «Банкфакс» со ссылкой на дядю одной из учениц, детей с 20 сентября возят до учебного учреждения.

Напомним, что внимание на ситуацию местные власти обратили после огласки в СМИ. Двое детей в селе захотели продолжать получать школьное образование после девятого класса, однако столкнулись с проблемой — до ближайшей школы в соседнем посёлке им приходилось добираться самостоятельно. В самих Маральих Рожках с населением в несколько сотен человек учебное учреждение преобразовали в филиал девятилетней школы в Маралихе. При этом власти якобы заверяли сельчан, что если местные дети пойдут в старшие классы, то администрация Чарышского района решит проблему самостоятельно.

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Новости Барнаула Для детей из посёлка Лесного в Барнауле выделят школьный автобус

В результате одной ученице пришлось тратить на поездки на такси порядка 1 тысячи рублей в день, а другого возили родители.

В администрации района пояснили, что на общешкольном собрании, которое прошло в мае, все родители отказались пересматривать маршрут школьного автобуса для подвоза учеников основной и старшей школы из Маральих Рожек в Маралиху. При этом родители заявляют, что просили устно решить проблему 1 и 5 сентября, однако получили категоричный отказ.

Однако теперь администрация района пошла навстречу и запустила школьный маршрут между селами Маральи Рожки и Маралиха.