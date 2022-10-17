В алтайском вузе назначили нового исполняющего обязанности ректора

Исполняющей обязанности ректора Горно-Алтайского государственного университета с 18 октября назначена Наталья Гусельникова. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

Отмечается, что Гусельникова в 1989 году окончила Горно-Алтайский педагогический институт, а в 2000 году — аспирантуру Новосибирского государственного педагогического университета и получила ученую степень кандидата педагогических наук. В 2006 году ей было присвоено ученое звание доцента.

В ГАГУ Гусельникова работала на разных должностях более 17 лет, после чего руководила Республиканским центром довузовской подготовки и возглавляла Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай.

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Напомним, что в этом году должны были пройти выборы ректора и в единственном вузе Республики Алтай — Горно-Алтайском госуниверситете. Однако в апреле кампанию перенесли на неопределённый срок. Приказ подписал министр образования и науки РФ Валерий Фальков.

Изначально выборы планировались на 2021 год, на пост претендовали действующий тогда ректор Валерий Бабин, завкафедрой русского языка и литературы Павел Алексеев, а также профессор кафедры географии и природопользования Михаил Яськов. Незадолго до голосования Бабин снял свою кандидатуру, однако сюрпризы на этом не закончилась — в марте 2021 года Минобрнауки отменило аттестацию кандидатов и назначило исполняющим обязанности ректора ГАГУ кандидата политических наук Виталия Недельского, не имевшего до этого к вузу никакого отношения.

После некоторой паузы процедура выборов ректора была запущена в начале 2022 года, однако вновь оказалась отложенной. Напомним, что со дня основания ГАГУ до 2010 года его ректором был Юрий Табакаев, затем этот пост занимал Валерий Бабин.

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К слову, в феврале 2022 года было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ректора ГАГУ Валерия Бабина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Будучи ректором и председателем приёмной комиссии, Бабин опасался, что вуз не выполнит госзаказ по приёму в 2020 году студентов на бюджетные места, а это может быть расценено вышестоящим руководством как его некомпетентность, а также привести к уменьшению размера субсидий на выполнение госзадания.

В связи с этим он дал указание подчинённым завысить результаты вступительных испытаний тех абитуриентов, которые набрали минимальные баллы. На основании этого в университет были незаконно зачислены 30 человек. Неправомерные действия позволили получить ГАГУ из бюджета РФ свыше 4 млн рублей. Известно, что Бабин уже возместил ущерб в полном объёме, пока суд не вынес решение по этому делу.