В Алтайском заповеднике медведи крушат установленные инспекторами знаки

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника рассказали о том, что медведи уже не в первый раз крушат установленные ими знаки. После того как был свален очередной указатель, работники предположили, что животные недовольны разделом территории.

На странице заповедника в социальных сетях публикуют фотографии косолапых, которые с приходом тепла всё чаще стали появляться на склонах. Медведи попадаются не только на фотоловушки, но и на глаза работникам заповедника.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай медведь повалил указатель на берегу Телецкого озера и скрылся от свидетелей в кустах.