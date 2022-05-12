В Алтайском заповеднике медведи крушат установленные инспекторами знаки
Работники природоохранной зоны шутят над тем, что косолапые просто не согласны с разделением территории
12 мая 2022, 13:50, Илья Звягинцев
Сотрудники Алтайского биосферного заповедника рассказали о том, что медведи уже не в первый раз крушат установленные ими знаки. После того как был свален очередной указатель, работники предположили, что животные недовольны разделом территории.
На странице заповедника в социальных сетях публикуют фотографии косолапых, которые с приходом тепла всё чаще стали появляться на склонах. Медведи попадаются не только на фотоловушки, но и на глаза работникам заповедника.
Ранее сообщалось, что в Республике Алтай медведь повалил указатель на берегу Телецкого озера и скрылся от свидетелей в кустах.
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