В алтайской столице повысили стоимость проезда в общественном транспорте

Комитет по тарифам Республики Алтай в понедельник, 17 октября, провёл заседание, в ходе которого было принято решение о пересмотре предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа по регулярным городским и пригородным маршрутам. Как сообщает «Новости Горного Алтая», председатель комитета Наталья Селищева рассказала, что просьба об изменении действующих тарифов поступила от РОО «Горно-Алтайский городской Союз индивидуальных автопредпринимателей», — последний раз их пересматривали более полутора лет назад.

«Мы проанализировали все документы, обосновывающие пересмотр тарифов, и пришли к выводу, что объективные причины для такого решения есть. В первую очередь, это увеличение цен на топливо (газ). С момента установления действующих тарифов оно подорожало на 11,6%», — пояснила Селищева.

Кроме этого, почти на 20% выросли расходы на оплату труда работников в связи с ростом МРОТ по отношению к уровню 2021 года. Вместе с тем выросли и цены на запчасти для транспорта.

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В результате коллегиальный орган комитета по тарифам Республики Алтай решил повысить проезд в общественном транспорте и провоз багажа в городе Горно-Алтайске и по межмуниципальным маршрутам на 2 рубля. С 28 октября стоимость проезда составит 22 рубля по городским маршрутам и 24 рубля — по пригородным.