В Amnesty International заявили о пытках белорусских мигрантов в Латвии
Людей отвозили в неустановленные места, избивали, а также били электрошокером в половые органы
13 октября 2022, 16:45, Илья Звягинцев
Правозащитная организация Amnesty International предоставила доклад, в котором описала факты нарушения прав белорусских мигрантов в Латвии.
Согласно докладу, людей держали в «неразглашаемых местах», избивали, а также били электрошокером в разные части тела.
Также сообщается, что тысячи беженцев содержались в антисанитарных условиях, а латвийские власти отнимали у них телефоны, лишая возможности связываться с родственниками.
Правозащитники добавили, что, помимо Латвии, нарушение прав беженцев из Белоруссии фиксируется в Литве и Польше.
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