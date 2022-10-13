В Amnesty International заявили о пытках белорусских мигрантов в Латвии

Правозащитная организация Amnesty International предоставила доклад, в котором описала факты нарушения прав белорусских мигрантов в Латвии.

Согласно докладу, людей держали в «неразглашаемых местах», избивали, а также били электрошокером в разные части тела.

Также сообщается, что тысячи беженцев содержались в антисанитарных условиях, а латвийские власти отнимали у них телефоны, лишая возможности связываться с родственниками.

Правозащитники добавили, что, помимо Латвии, нарушение прав беженцев из Белоруссии фиксируется в Литве и Польше.