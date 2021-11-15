В Австрии ввели локдаун для невакцинированных от COVID-19 граждан

Австрия на фоне сложной ситуации с коронавирусом с 15 ноября ввела локдаун для людей, которые не были привиты или не переболели COVID-19. Об этом заявил австрийский канцлер Александер Шалленберг, сообщает ТАСС.

"Нас настигла в полную силу четвёртая волна. Мы сегодня решили, что с завтрашнего дня, с понедельника, в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит – ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях", – заявил Шалленберг.

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Люди без иммунитета смогут выходить из дома только за покупками в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу, прогулку. С 8 ноября непривитые уже не могут посещать рестораны, бары, кафе, салоны красоты и массажа, фитнес-центры, кино, театры и заселяться в отелях.

Сейчас посещать эти общественные заведения могут только обладатели сертификатов в соответствии с австрийским правилом "двух П", то есть привитые или переболевшие коронавирусной инфекцией.