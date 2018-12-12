В Барнаул отправили спасенного дальнобойщиком раненого оленя

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В Барнаул направляется раненый северный олень, которого спас дальнобойщик во время поездки по стране. Сначала мужчина привез животное на склад новосибирской транспортной компании, где его осмотрели ветеринары. Сотрудники фирмы ухаживали за оленем, но в итоге его решили отправить в Барнаул, пишет "Алтайская правда".

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В транспортной компании отметили, что водитель привез оленя в минувшее воскресенье, в обед животное осмотрел ветеринар. "Оленя привезли водители откуда-то с севера, подобрали на трассе. Они просто пожалели животное, там сейчас очень холодно, до -60 градусов", — рассказала собеседника "НГС".

Выяснилось, что у оленя травмирована голова. Врачи посоветовали мазь и лекарство. Рану обрабатывают. Кроме этого, у животного стресс из-за поездки в грузовике.

Отмечается, что компании звонят множество людей, которые просят отдать им оленя, но организация не готова отдать животное неизвестным. После осмотра оленя сотрудниками новосибирского Центра реабилитации диких животных было решено отправить его в похожую организацию Барнаула. Там животное детальнее обследуют и обеспечат ему лечение при необходимости. Затем олень будет выпущен в заказник. Возвращать обособленную особь нельзя. Ей необходима компания, чтобы лучше адаптироваться.

В барнаульской организации помощи диким животным "Ноев ковчег" подтвердили, что в регион на лечение направляется олень. Уточняется, что животное должно прибыть в столицу Алтайского края вечером в среду, 12 декабря.